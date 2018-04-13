В Думе предложили производить американские товары без согласия правообладателей

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов сообщил «Интерфаксу», что в случае принятия внесенного в Госдуму законопроекта об ответе на антироссийскую политику Россия сможет производить товары без разрешения американских правообладателей. Емельянов назвал эту меру «ударом под дых».

В документе, инициированном спикером Госдумы Вячеславом Володиным и представителями парламентских фракций, предлагается отнести «исчерпание исключительного права на товарные знаки в отношении товаров по перечню, определенному правительством РФ, правообладателями которых являются граждане США и иных иностранных государств, организации, находящиеся под юрисдикцией США и иных иностранных государств, а также организации, в капитале которых прямо или косвенно, в том числе, через третьих лиц (преобладающее участие более 25% в капитале) участвуют организации, находящиеся под юрисдикцией США и иных иностранных государств».

«То есть мы бьем под дых американцам, поскольку все успехи и, прежде всего, доминирование англо-саксонского, западного мира обеспечивается именно правом интеллектуальной собственности, и мы наносим удар по этому праву», — сказал агентству Емельянов.

Ранее стало известно, что данный законопроект предусматривает ограничение или запрет ввоза в Россию сельхозпродукции, сырья или продовольствия из США или стран, которые поддерживают американские санкции. Кроме того, под угрозой запрета могут оказаться поставки алкоголя и табачной продукции, лекарственных средств, технологического оборудования и программного обеспечения. Также предложено запретить сотрудничество с компаниями США «в атомной отрасли, в авиастроении, в ракетно-двигательной отрасли».