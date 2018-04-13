В этом году саперам ЮВО предстоит очистить от взрывоопасных предметов около 1,5 тыс. га территории Чечни и Ингушетии

Саперы Южного военного округа (ЮВО) с начала апреля текущего года обследовали более 150 гектаров территории Чечни и Ингушетии, обнаружив при этом около 300 взрывоопасных предметов (ВОП).

Работы по разминированию ведутся в 7 районах Чеченской Республики, а также Джейрахском районе Республики Ингушетия в горно-лесистой местности – на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря.

Среди обнаруженных ВОП более 250 противопехотных фугасных мин, а остальные - артиллерийские боеприпасы калибра от 30 до 152 мм.

Для разминирования военнослужащие применяют бронированные машины разминирования БМР-М на базе танка Т-72 с колейным минным тралом, инженерные машины разграждения ИМР-2, искатели неконтактных взрывных устройств «Коршун».

Опасные работы личный состав саперных подразделений выполняет в защитных костюмах сапера ОВР-2 «Сокол».

Кроме того, к работе привлечены специалисты минно-розыскной службы со специально обученными собаками.

Всего в 2018 году инженерными подразделениями ЮВО планируется очистить от ВОП около 1,5 тыс. гектаров территории Чечни и Ингушетии.

К разминированию и сплошной очистке горно-лесистой местности от ВОП привлечены более 400 военнослужащих инженерных соединений и воинских частей ЮВО, задействовано более 40 единиц военной и специальной техники.