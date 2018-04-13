В Канадском арктическом архипелаге открыты два подледных озера

На острове Девон, входящем в состав Канадского арктического архипелага, геофизики сумели обнаружить два озера, скрытые под ледником толщиной несколько сотен метров.

Девон считается самым большим в мире необитаемым островом, его площадь 55 247 км?, из которых больше четверти покрыто ледником. Толщина ледового слоя достигает 880 метром. Геофизикам во главе с Аней Рутисхаузер (Anja Rutishauser) из Университета Альберты удалось обнаружить на Девоне два подледных озера, лежащих на глубине 550 – 750 метров.

В мире известно около 400 подледных озер, большинство из них находятся в Антарктиде, несколько – в Гренландии. В Канадском арктическом архипелаге ранее такие озера известны не были. Необычны озера острова Девон и еще по одной причине: они первые известные ученым соленые подледные озера.

Озера были изолированы ледником не менее 120 тысяч лет. «Если мы получим образцы их воды, мы можем определить, существует там ли микробная жизнь, как она развивается и сохраняется в этой холодной среде без связи с атмосферой», – рассказывает Аня Рутисхаузер. Авторы открытия отмечают, что подледные озера Девона из-за их повышенной солености могут служить наиболее точными доступными нам аналогами подледного океана на спутнике Юпитера Европе.

Об открытии сообщается в статье, опубликованной в Science Advances.