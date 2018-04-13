В Кемерово по обвинению в халатности арестовали тушившего ТЦ пожарного

Центральный районный суд Кемерово арестовал до 11 июня начальника пожарного звена Сергея Генина, обвиняемого в халатности при тушении ТРЦ «Зимняя вишня». Как сообщает РИА Новости, максимальное наказание по этой статье составляет семь лет заключения.

Ранее Следственный комитет обвинил Генина в халатности на основании того, что он «проигнорировал данные о коротком пути к людям», потерял время, что привело к гибели 37 человек, находившихся в кинозале на 4-м этаже. Генин заявил, что виновным себя не считает, так как он и его группа «сделали все, что могли и не могли».

В МЧС России в ответ заявили, что командир звена действовал по уставу и «руководствоваться указаниями сообщений очевидцев пожарный не может».

Ранее представитель прокуратуры сообщил суду, что Генин по службе получил шесть выговоров за нарушения.