В Кремле объяснили резкое увеличение доходов Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил резкое увеличение доходов Владимира Путина в 2017 году, сообщает в пятницу РИА «Новости».

Представитель Кремля сообщил, что это связано с продажей объекта недвижимости.

Ранее в пятницу на сайте главы государства была опубликована декларация о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Владимира Путина, свидетельствующая о том, что годовой доход президента в 2017 году составил 18,7 млн рублей.

Годом ранее доход российского лидера оценивался в 8,86 млн рублей.

Как следует из документа, в собственности у Путина больше нет земельного участка площадью 1,5 тыс. квадратных метров.

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