В Кремле прокомментировали предложения Госдумы по санкциям против США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РБК, что любые меры, принятые депутатами Госдумы в ответ на американские санкции, не будут приносить ущерб российским национальным интересам.

Он отметил, что Кремлю пока не удалось ознакомиться предлагаемыми контрсанкциями, но он наверняка будут соответствовать национальным интересам.

«Вполне объясним интерес наших парламентариев к теме противодействия недружественной санкционной политике, которая проводится в отношении нашей страны рядом государств. Совершенно объяснимо и понятно, что депутаты работают над минимизацией последствий этих рестрикций», — заявил пресс-секретарь.

Напомним, в ответ на расширение санкций Минфина США 6 апреля спикер Госдумы и лидеры фракций внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, содержащий запрет на ввоз в Россию сельхозпродукции, алкоголя и табачной продукции, технологического оборудования из США. Также должно прекратиться сотрудничество в атомной отрасли и ракетостроении.