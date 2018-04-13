В Минкомсвязи оценили продвинутость пользователей Telegram в обходе блокировок

Часть аудитории Telegram после блокировки мессенджера в России «спокойно перекочует в другие сервисы», считает замглавы Минкомсвязи Алексей Волин, слова которого приводит «Интерфакс».

«А те, кто захотят остаться в данном продукте, знают большое количество способов, каким образом обойти блокировку и продолжать пользоваться тем сервисом, к которому они привыкли», — отметил Волин.

По его словам, «никаких чрезвычайных потрясений в этой связи Минкомсвязи не предвидит».

Говоря о законности обхода блокировок, замминистра отметил: «У нас разве есть закон, запрещающий обходить блокировки? Я про такой не слышал» (цитата РИА Новости).

При этом Волин признался, что и сам часто пользуется инструментами обхода блокировок за границей.

«Я часто бываю в странах, где разного рода интернет-сервисы блокируются, и там обычно пользуюсь VPN, которые позволяют мне обращаться к привычным мне сервисам», — сказал замминистра.

Ранее сегодня Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram на территории страны.