В Минобороны РФ заявили о причастности Лондона к постановке химатаки в Думе

Великобритания оказывала «мощное давление» на представителей неправительственной организации «Белые каски» для того, чтобы организовать постановочную химатаку в сирийском городе Дума. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Нам достоверно известно, что с 3 по 6 апреля на представителей так называемых "Белых касок" оказывалось мощное давление именно из Лондона для скорейшего осуществления готовившейся заранее провокации», — цитирует генерала РИА Новости.

По словам Конашенкова, в распоряжении министерства есть и другие доказательства, «которые свидетельствуют о непосредственном участии Великобритании в организации этой провокации».

По сведениям «Белых касок» и других оппозиционных сирийскому президенту организаций, 7 апреля войска Башара Асада использовали химоружие в Думе. В результате, по их данным, погибли более 70 человек.

Российские военные следов химатаки на месте не обнаружили. Сечас Дума контролируется сирийскими правительственными войсками.