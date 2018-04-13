В Москве прошла презентация премиального седана Genesis G70

В Музее Москвы состоялась российская презентация спортивного седана Genesis G70 – третьей модели бренда на российском рынке. За атмосферу вечера отвечали популярные диджеи Карина Истомина, Кирилл Иванов (СПБЧ) и инди-группа Tesla Boy. Хедлайнером вечеринки стал американский рэпер Ace Hood.

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Мероприятие посетили: Егор Кончаловский, Константин Крюков, Марк Тишман, Артем Ткаченко, Тимофей Колесников, Илья Бачурин, Алексей Киселев, Павел Кабанов, Александра Ревенко, Михаил Мамаев, Сергей Мезенцев, Вероника Федорова и другие.

Сергей МезенцевАртем Ткаченко



Мировая премьера модели Genesis G70 прошла в сентябре 2017 года в Корее. Новинка отличается изящным, динамичным обликом, функциональным интерьером и высоким уровнем безопасности. Спортивный автомобиль G70 стал логическим дополнением линейки седанов бренда Genesis, в которую входят также флагман G90 и роскошный седан G80. G70 представляет новое направление фирменного дизайна бренда Genesis – «Атлетичная элегантность».

Genesis G70



G70 отличается своей технологичностью и предлагает высокий уровень оснащения самыми современными системами помощи водителю. Для него предусмотрены система интеллектуального полного привода, интеллектуальный круиз-контроль с режимом автоматической остановки и начала движения, а также система слежения за усталостью водителя, обладающая сложными алгоритмами определения параметров вождения (в ряде комплектаций).