В Мурманске состоялось торжественное собрание, посвящённое 100-летию военных комиссариатов

Сегодня в городе-герое Мурманске состоялось торжественное собрание, посвящённое 100-летию со дня образования военных комиссариатов.

Поздравить сотрудников Мурманского областного военкомата и его структурных подразделений прибыл начальник штаба Северного флота контр-адмирал Владимир Гришечкин. Он подчеркнул значение военных комиссариатов в деле патриотического воспитания молодёжи, поддержании мобилизационной готовности, обеспечении ветеранов и военных пенсионеров. От имени командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова Владимир Гришечкин поздравил сотрудников военкомата с профессиональным праздником и юбилеем, а также вручил награды и ценные подарки.

Тёплые слова в адрес сотрудников Мурманского военкомата прозвучали также от заместителя губернатора Мурманской области Алексея Тюкавина, председателя областной думы Сергея Дубового, члена Совета Федерации Игоря Чернышенко и главного федерального инспектора Алексея Маякова.

Поздравления должностных лиц перемежались выступлениями мурманских кадет, артистов и различных творческих коллективов.