В ответ на санкции Дума собралась запретить алкоголь и лекарства из США

В Госдуме готовят законопроект, который должен стать ответом на санкции, введенные США 6 апреля против российских миллиардеров и чиновников. Предлагается ввести ограничения на поставку в Россию американских товаров и услуг, заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, сообщает «Интерфакс».

По словам Мельникова, речь идет о «запрете или ограничении ввоза сельхозпродукции, сырья или продовольствия» из США или стран, которые поддерживают американские санкции.

Также предлагается запретить поставки алкогольной и табачной продукции и приостановить международное сотрудничество России и российских компаний с США и американскими организациями «в атомной отрасли, в авиастроении, в ракетно-двигательной отрасли».

Кроме того, указал Мельников, «речь идет о лекарственных средствах, речь идет о запрете участия в процедуре приватизации государственного и муниципального имущества; речь идет о запрете или ограничении допуска технологического оборудования и программного обеспечения».