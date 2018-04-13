В Пентагоне заявили о реальной военной угрозе со стороны России

Заместитель министра обороны США по вопросам международной безопасности Роберт Карем заявил о реальной военной угрозе со стороны России.«Угроза со стороны хакеров является реальной так же, как и угроза военного характера, и последние выступления Путина по наращиванию военной мощи России также говорят об этом.Эта провокационная риторика поддерживается значительными капитальными вложениями в укрепление военной машины», - заявил Карем. По его словам, последние учения России «Запад-2017» свидетельствуют о том, что она может разворачивать системы киберугроз вместе с военными средствами.