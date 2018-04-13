В России начался бум прокси-сервисов из-за угрозы блокировки Telegram

Пользователи активно осваивают технические методы обхода блокировок, пишет издание "Ведомости". В случае запрета Telegram миллионы людей смогут его обойти.В России резко выросло число пользователей прокси-сервисов из-за угрозы блокировки мессенджера Telegram. Об этом в четверг, 12 апреля, пишет издание "Ведомости".По данным издания, российские пользователи интернета активно осваивают технические методы обхода блокировок. Так называемые прокси-сервисы позволяют указать в качестве местоположения пользователя другую страну и таким образом обойти ограничения на доступ к заблокированным в России сайтам.Так, по данным опрошенных изданием интернет-аналитиков, только за один день 12 апреля около 70 тысяч человек в России установили прокси-бот Socks5 на фоне новостей о возможной блокировке Telegram. В обычные дни бот устанавливали по 2 тысячи человек.