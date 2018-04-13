В России пройдет масштабная кампания «Свобода от акне»

Дерматологическая Лаборатория La Roche-Posay объявила о новой волне своего масштабного проекта в России «Свобода от акне», призванного помочь тысячам людей с проблемной кожей.

Тем, кто зарегистрируется на сайте марки и пройдет специальный тест, предоставляется возможность получить подробную персональную рекомендацию дерматолога по уходу за кожей и скидку 15% на подходящие его типу и состоянию кожи продукты. Людям с острыми формами акне будет предложено пройти бесплатную консультацию врача-дерматолога или получить бесплатный набор мини-продуктов в аптеке.

По статистике, с акне сталкиваются 80% подростков и 40% взрослых. При этом специалисты отмечают, что большинство из этих людей не просто стесняются состояния своей кожи, они теряют уверенность в себе, возникают различные психологические проблемы.

Например, такие люди могут избегать общения, у них заниженная самооценка, что мешает быть счастливыми в личной жизни и успешными в работе или учебе.Учитывая распространенность акне среди взрослых и подростков, можно говорить о глобальности проблемы, однако решать ее нужно в каждом конкретном случае. Индивидуальная консультация у дерматолога и правильный уход – то, с чего начинается путь к красоте кожи и уверенности в себе.

Проект «Свобода от акне» приглашает сделать первый шаг к чистой, здоровой, красивой коже – пройти специальный тест на определение состояния кожи, чтобы получить персональные рекомендации по ухожу за кожей и скидку15% на подходящие его типу и состоянию кожи продукты. Людям с острыми формами акне будет предложено пройти бесплатную консультацию врача-дерматолога или получить бесплатный набор мини-продуктов в аптеке. В состав набора входят 3 средства: очищающий пенящийся гель для жирной проблемной кожи Effaclar (15 мл), крем-гель для жирной проблемной кожи Effaclar Duo+ (3 мл), крем-гель тонирующий для жирной проблемной кожи Effaclar Duo+ (3 мл) и карточку с рекомендациями по уходу за кожей.



Чтобы стать участником программы, достаточно заполнить форму регистрации на программу на сайте, в разделе «Свобода от акне» и пройти тест на определение состояния кожи.

Акция продлится с 9 апреля 2018 года по 15 мая 2018 года.