В России заявили, что Украина "никогда не была полноправным членом СНГ"

На конференции по безопасности президент Украины Пётр Порошенко обратился к правительству с предложением совместно разработать предложения по выходу страны из состава СНГ и закрытия представительства при организации в Минске.Реакция из Москвы последовала незамедлительно. Старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский напомнил о частичном членстве Украины в Содружестве независимых государств."Определённо это будут какие-то шаги, которые можно будет предъявить западной политической общественности как доказательство заинтересованности украинского правительства в дальнейшем разрыве отношений с Россией и постсоветским пространством. Существенно это ничего не поменяет и будет делаться безопасными для Украины путями. И говорить о том, что структуры СНГ Украина покинет полностью, пока невозможно", - заявил Неменский.