В Совфеде обвинили «Голос Америки» и BBC во вмешательстве в выборы

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета составила список из 12 средств массовой информации, которые, по мнению сенаторов, вмешивались в президентские выборы в России.

В список, в частности, вошли Русская служба Би-би-си (BBC), Deutsche Welle и французская радиостанция RFI, телеканал «Настоящее время», «Голос Америки», «Радио Свобода», а также дочерние издания «Радио Свобода» — «Крым.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Idel.Реалии», «Сибирь.Реалии», рассказал РБК глава комиссии Андрей Климов.

Полный список, по его словам, будет представлен в мае, после инаугурации Владимира Путина, в докладе комиссии, посвященном президентским выборам.

Речь идет о СМИ, которые получают финансирование от иностранных государств и вещают или пишут на русском языке. Поэтому, по словам Климова, в список не попали CNN, агентство Reuters и сайт Bloomberg.

Под вмешательством в выборы члены комиссии понимают неравномерное освещение деятельности кандидатов в президенты и призывы не участвовать в выборах.

По данным сенатора, в перечисленных СМИ во время выборов было «50% материалов про Путина и практически все — негативные». Про остальных же, по его словам, «они писали нейтрально или позитивно».

«Были даже призывы [подать заявление на голосование по месту пребывания], а потом на выборы не ходить, чтобы таким образом понизить явку», — возмутился Климов.

Включение в список Совфеда, отметил сенатор, является предупреждением для СМИ. В дальнейшем они могут пополнить список СМИ-иноагентов.

В настоящее время иноагентами в России уже признаны «Голос Америки», «Настоящее время», «Радио Свобода» и дочерние проекты этого издания.