В Украине проведут масштабные испытания новейшего вооружения отечественного производства

Секретарь СНБО Александр Турчинов анонсировал проведение испытаний новых крылатых ракет украинского производства. Соответствующее заявление прозвучало в кулуарах одиннацадцатого Киевского форума по безопасности.По словам господина Турчинова, готовящиеся испытания будут “достаточно масштабными”. Опробовать новейшее вооружение украинского производства планируют ближе к концу 2018 года.Добавим, несколькими днями ранее (10 апреля) президент Украины Петр Порошенко рассказал о том, что в Одесской области успешно протестировали ракетный комплекс “Ольха”. Позднее в Украине начнется серийный выпуск данного комплекса.