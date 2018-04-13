В Военной академии Генерального штаба в рамках курса «Армия и общество» выступил заместитель министра образования и науки Григорий Трубников

В Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации состоялось очередное занятие учебного курса «Армия и общество». Занятие на тему: «Стратегия научно-технологического развития России и её реализация» для слушателей и научно-педагогических работников академии провел заместитель министра образования и науки Российской Федерации Григорий Трубников.

В своем выступлении Григорий Трубников акцентировал внимание на важных аспектах подготовки обучающихся в системе высшего военного образования, а также основных направлениях и перспективах развития науки в Российской Федерации. Он детально рассказал о реализации Плана стратегии научно-технологического развития России, направленной на формирование современной системы управления в областях науки, технологий и инноваций.

Подобные мероприятия, несомненно, способствуют установлению контактов между должностными лицами и различными категориями обучающихся в системе российского образования.