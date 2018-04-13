В восьми городах Подмосковья пройдут акции против свалок

В восьми городах Подмосковья в субботу 14 апреля запланированы митинги против мусорных полигонов. Как сообщает «Интерфакс», акции согласованы в администрации Серпуховского района, в Волоколамске, Клину, Дмитрове, Балашихе, Сергиевом Посаде.

Также акции намечены в подмосковных Шатуре и Красноармейске. Жители Шатуры пишут, что мероприятие согласовано. Информации по Красноармейску нет.

В Серпухове организаторы митинга намерены требовать немедленного закрытия мусорного полигона «Лесная». В акции заявлены 5 тысяч человек.

В Волоколамске пройдет два митинга — у памятника героям-саперам «Взрыв» и возле мусорного полигона «Ядрово».

В Клину митинг с участием не более 2 тысяч человек пройдет в районе стадиона «Строитель».

В Дмитрове местные жители намерены добиваться закрытия полигона «Непейно». Максимальная численность акции — 2 тысячи человек.

В Балашихе митинг пройдет в микрорайоне Железнодорожный. Он согласован на 300 человек.

В Сергиевом Посаде на улицы выйдут противники строительства мусорного полигона в деревне Сахарово.