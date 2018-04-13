Виктория Бекхэм проговорилась о предстоящей свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

Виктория Бекхэм

О начавшейся дружбе Виктории Бекхэм и Меган Маркл пресса писала в декабре прошлого года, поэтому Джеймс Корден и решил спросить Викторию в эфире своего шоу о готовящейся свадьбе Меган и принца Гарри. До дня бракосочетания остался месяц, а до сих пор не известны некоторые любопытные детали, например, кто из дизайнеров шьет платье невесты.

Ведущий спросил гостью, как идет работа над платьем, допустив, что именно Бекхэм, как британскому дизайнеру, выпала честь одеть избранницу принца.

Возможно, вы знаете то, что я не знаю. Я не буду делать платье невесты. К сожалению, нет, но уверена, что она будет выглядеть потрясающе, — ответила Бекхэм.

Виктория Бекхэм

Она неохотно поддерживала разговор о Меган и Гарри, но Корден не отставал и заставил Викторию косвенно подтвердить некоторые его догадки. Знаменитость растерялась, когда ее спросили, будет ли она гостьей на торжестве.

Я… Я… Я не знаю… Да. Я думаю, Англия так взволнованна. Это здорово, не так ли?! Они выглядят такими счастливыми, — ответила супруга Дэвида Бекхэма.

Меган Маркл

Напомним, в феврале СМИ активно обсуждали возможность воссоединения Spice Girls на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл.

Меган Маркл и принц Гарри