Володин внес в ГД законопроект об ответе на санкционную политику США

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и главы парламентских фракций внесли на рассмотрение законопроект, являющийся ответом на антироссийскую и неконструктивную политику США. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ходе неоднократных обсуждений недружественных действий по отношению к России мы говорили о необходимости ответа на хамское поведение со стороны США и создание препятствий для работы российского бизнеса», — сказал Володин.

Председатель нижней палаты парламента также сообщил, что после обсуждения проекта закона на Совете Госдумы с участием всех фракций документ разошлют в регионы, его изучат эксперты и правительство. Затем законопроект рассмотрят на ближайшем заседании Госдумы.

Ранее минфин США ввел новые санкции в отношении 24 чиновников и предпринимателей и 14 компаний РФ. Вашингтон назвал их «сигналом для Москвы» в ответ на «беззастенчивые тенденции поведения России по всему миру».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что давать скоропалительный ответ на введение новых санкций было бы некорректно.

Вячеслав Володин заявил, что России пора ответить на «хамское» поведение США. Он также отметил, что «было бы правильно принять зеркальные меры по отношению к продукции, которую США к нам импортируют».