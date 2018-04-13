Вовку не хватило стажа, чтобы вновь возглавить комиссию по тарифам

Комиссия по отбору новых членов Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг не допустила председателя НКРЭКУ Дмитрия Вовка к конкурсу в новый состав. Об этом сообщает Левый берег.

Основанием такого решения стало отсутствие у Вовка 5 лет стажа в сфере энергетики и коммунальных услуг. В комиссии решили, что опыт работы в инвестиционной компании ICU не может быть засчитан.

«Проблема сложная, мы не знаем сколько лет он занимался угольной промышленностью в ICU», — сказал председатель конкурсной комиссии Василий Котко.

В комиссии пояснили, что Вовк может обжаловать решение в течение двух дней.

Ранее сообщалось, что НКРЭКУ обещала сохранить «самые низкие в Европе тарифы на свет».

Фото: УНИАН