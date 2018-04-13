Война откладывается: Белый дом сделал новое заявление по Сирии

Белый дом сделал новое заявление по ситуации вокруг Сирии.

Президент США Данальд Трамп пока не принял окончательного решения о мерах, которые предпримет Вашингтон к Сирии из-за так называемой химической атаки в пригороде Дамаска.

С таким заявление выступила Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома.

По ее словам, американский лидер, завершив встречу с членами Совета национальной безопасности, начал изучать имеющихся разведданные по Сирии. Трамп также намерен провести переговоры с главами стран-союзников Соединённых Штатов, которые поддерживают войсковую операцию против Дамаска, сообщает ФАН.