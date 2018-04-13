Юлия Ефременкова в восторге от сюрприза Сергея Кучерова

Ура! Мой любимый Серёжа сделал мне предложение. Все было как в сказке, лучше и не передумать! На «Дом 2» мы встретили друг друга, на Сейшелах стали парой, поэтому я очень тебе благодарна, что оно было сделано именно так. Который раз убеждаюсь, когда мужчина хочет, он без лишних слов делает! Спасибо тебе, мой родной, за такой сюрприз. Спасибо всей съёмочной группе, вы смогли это сохранить в тайне, хотя все знали. Спасибо ребятам за тёплые слова! Убеждаюсь в который раз, на «Дом 2» мечты сбываются! Хочу сказать тебе ещё раз, я очень тебя люблю, котька!