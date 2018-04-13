Юристы Telegram пообещали дойти до ЕСПЧ

Руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков (представляет в суде интересы Telegram) заявил, что несмотря на решение суда о блокировке мессенджера, Telegram не пойдет ни на какие уступки. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Чиков отметил, что Таганский суд Москвы показал всем глобальным интернет-сервисам качество российского правосудия и нацеленность политического режима. Чиков подчеркнул, что «ни на какие договоренности и уступки при таких раскладах идти невозможно».

«Роскомнадзор, ФСБ и Таганский суд, совершив, кажется, все возможные процессуальные нарушения, сделали все, чтобы облегчить нам рассмотрение дела в ЕСПЧ. Рассмотрев дело в отсутствие ответчика, дважды демонстративно проигнорировав ходатайства о предоставлении хотя бы копии искового заявления, за 20 минут приняв решение о блокировке популярного интернет-сервиса с более чем десятком миллионов пользователей только в России, они лишний раз подтвердили, что Telegram — безопасный сервис, которым стоит пользоваться»,— заявил «Коммерсанту» юрист «Агоры» Дамир Гайнутдинов.

По его мнению, процесс только повысил осведомленность россиян о способах обхода блокировки и о кибербезопасности в целом.

Ранее в суде объявили, что мессенджер Telegram будет заблокирован в России, пока компания не предоставит ключи для дешифровки сообщений пользователей.