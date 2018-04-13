За жизнь девушки, выпавшей из окна МГИМО, борются врачи

Девушка, которая в пятницу днем выпала из окна Московского государственного института международных отношений, в настоящее время находится на операции в отделении экстренной реанимации НИИ Скорой помощи имени Склифосовского.

Об этом в пятницу вечером со ссылкой на собственные источники сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН), отмечая, что врачи, которые борются за жизнь девушки, оценивают ее состояние, как крайне тяжелое.

Напомним: ранее в пятницу СМИ сообщили, что из окна МГИМО с четвертого этажа выпала девушка. Высказывалось предположение, что девушку могли вытолкнуть в окно, однако оперативники, проводящие проверку по факту произошедшего, эту информацию пока не подтверждают. Достоверная причина произошедшего будет установлена следственными органами.