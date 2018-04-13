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» » Захарова напомнила главе МИД ФРГ, как Россия спасла Германию от "иракского позора"

Захарова напомнила главе МИД ФРГ, как Россия спасла Германию от "иракского позора"


Добавлено: 13 апр 2018 в 17:00, Категория: Политика
Захарова напомнила главе МИД ФРГ, как Россия спасла Германию от "иракского позора"

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Россия правом вето делает «неудачной» работу Совбеза ООН.

С его слов, таким образом, давление на РФ должно продолжаться и усиливаться, чтобы она изменила свою позицию по Сирии. Дипломат назвал это обязательным условием урегулирования сирийского конфликта.

Из-за вето России столько раз мир получал отсрочку от очередной кровавой бойни в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, - написала в своем блоге Мария Захарова.

Она напомнила Маасу, что только благодаря позиции Москвы в ООН Германия не «вляпалась» в иракскую компанию, развернутую США с помощью обычной пробирки. И только по этой причине руководство ФРГ сейчас не извиняется, как это делает Британия.

Захарова отметила, что в прежние времена внешнеполитический курс Парижа и Берлина был независим, сейчас же эти страны предпочитают идти по безответственному пути «большого брата».

...тогда у Европы была своя сольная партия. Сейчас ей отведена роль бэквокала, - заключила российский дипломат.


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Добавлено: 13 апр 2018 в 17:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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