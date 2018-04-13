Захарова рассказала о периоде дружбы США и Великобритании с Асадом

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в интервью Sky News в четверг рассказа о поддержке, которую в прошлом западные политики оказывали президенту Сирии Башару Асаду.
По ее словам, до химического разоружения «господин Асад был лучшим другом не Москвы, а Лондона и Вашингтона».
«Господин (Джон) Керри, когда он был в сенате, был в дружеских отношениях с господином Асадом», — сообщила дипломат.
По ее данным, Асад провел значительную часть времени в Великобритании, учась на офтальмолога.
«Он не наш парень, он гораздо больше ваш парень», — заметила представитель МИД.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram
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