Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в интервью Sky News в четверг рассказа о поддержке, которую в прошлом западные политики оказывали президенту Сирии Башару Асаду.

По ее словам, до химического разоружения «господин Асад был лучшим другом не Москвы, а Лондона и Вашингтона».

«Господин (Джон) Керри, когда он был в сенате, был в дружеских отношениях с господином Асадом», — сообщила дипломат.

По ее данным, Асад провел значительную часть времени в Великобритании, учась на офтальмолога.

«Он не наш парень, он гораздо больше ваш парень», — заметила представитель МИД.

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