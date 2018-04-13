Заподозренный в коррупции глава IBU возложил на Родченкова вину за допинг

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг заявил о непричастности российских спортивных федераций к распространению допинга в стране.

По мнению Бессеберга, систему допинга создал информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков, федерации же об этом не знали, рассказал он в интервью норвежскому TV2.

«Я уверен, что в российском спорте была система употребления допинга, которая начиналась с московской лаборатории и Родченкова, руководившего ей. Но это делалось в обход спортивных департаментов и комитетов», — сообщил Бессеберг (цитата РИА Новости).

Бессеберг отметил, что комиссия под руководством Самуэля Шмида, назначенная МОК для расследования употребления допинга россиянами, сделалла вывод о том, что, «по-видимому, национальные федерации в России не участвовали в системе».

«Если бы много федераций были задействованы в этом, сотни людей знали бы об этом. Вероятно, это была беспрецедентная группа. Поэтому я подозреваю, что это была московская лаборатория с Родченковым и, возможно, РУСАДА, была вовлечена, а затем спортивный департамент и, возможно, спорткомитет», — отметил глава IBU.

12 апреля Бессеберг и генсек IBU Николь Реш сложили с себя полномочия на время расследования дела коррупции в союзе. WADA обвиняет руководство IBU в получении взяток за многократное сокрытие положительных допинг-проб россиян.