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11 друзей герцогини: кто входит в круг доверия Кейт Миддлтон


Добавлено: 14 апр 2018 в 21:17, Категория: Шоу-бизнес
11 друзей герцогини: кто входит в круг доверия Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон с подругами

Жизнь британских монархов, казалось бы, у всех на виду (мы даже знаем, что любят готовить принц Джордж и принцесса Шарлотта), но в то же время есть вещи, которые скрыты от публики. Например, слышали ли вы что-то о лучшей подруге Кейт Миддлтон? Журналисты провели собственное расследование и узнали, с кем дружит герцогиня.

Пиппа Миддлтон

Из всего окружения Кейт наиболее известна публике, конечно же, Пиппа. Герцогиня и ее сестра всегда были очень близки, разница в возрасте у них — меньше двух лет. Именно Пиппа активнее всех помогала Кэтрин готовиться к свадьбе и сейчас проводит с ней много времени. Сестры нередко вместе путешествуют, у них общие друзья, интересы и даже вкусы в одежде.

Свадьба Кейт Миддлтон

Свадьба Пиппы Миддлтон

Пиппа Миддлтон

Эмилия Джардин-Патерсон

Эту девушку называют лучшей подругой Кэтрин, она является крестной Джорджа. Знакомы Эмилия и Кейт со времен колледжа. Говорят, когда Миддлтон и принц Уильям на время расставались, Эмилия устроила подруге "утешительный тур" на Ибицу. Сейчас "тусовочные" дни у обеих остались в прошлом: у Эмилии тоже двое маленьких детей. Она владеет дизайнерским бюро и помогала Кейт обновить интерьеры Кенсингтонского дворца. Кстати, муж Эмилии Дэвид учился в Итоне вместе с принцем Уильямом, так что пары дружат семьями.

Софи Картер

Еще одна близкая подруга Кейт Софи Картер — крестная принцессы Шарлотты. Кроме того, это бывшая девушка лучшего друга Уильяма Томаса Ван Стробензи, а ее брат Роберт женат на школьной подруге Кэтрин.

Кейт Миддлтон и Софи Картер

Герцогиня и ее подруга настолько близки, что Софи может появиться вместе с королевской семьей на церковной службе или поехать путешествовать вместе с герцогами Кембриджскими и их детьми.

Трини Фойл

Самые близкие друзья Кэтрин — те, с кем она училась в колледже Мальборо. Среди них и Трини Фойл, она также поддерживала будущую герцогиню во время ее размолвок с Уильямом. Сейчас Фойл проводит время во дворце и ходит на мероприятия вместе с семьей Миддлтон.

Джеймс и Лора Мид

Общие друзья и соседи Кейт и Уильяма, Джеймс к тому же — крестный принцессы Шарлотты. Он один из наиболее давних приятелей принца, и они с женой также могут прийти на церковную службу вместе с представителями коронованного семейства.

Джеймс и Лора Мид

Лора Мид, Кейт Миддлтон

Хью и Роуз ван Катсем

Хью — один из четверых братьев ван Катсем — сыновей лучшего друга принца Чарльза, потому Уильям знаком с ним с детства. Принц и Кэтрин сейчас общаются со всеми братьями ван Катсем и их женами, а маленькие Джордж и Шарлотта уже подружились с их детьми, так что компания большая.

Роуз ван Катсем и Кейт Миддлтон

Элис Эвенел

В ближайшем окружении Кейт и Уильяма также Элис Эвенел — с ней Миддлтон подружилась в колледже Мальборо, где они были в одной теннисной секции. В подростковые годы Элис дружила и с Уильямом, а потом училась в Эдинбургском университете вместе с Пиппой Миддлтон. Сейчас Эвенел продолжает общаться с герцогами Кембриджскими, они были гостями на ее свадьбе.

Ребекка Дикон

Ребекка — бывший личный секретарь герцогини, но говорят, Кейт относится к ней как к подруге. Когда-то Дикон работала в благотворительном фонде принца Гарри, а после помолвки Уильяма и Кейт стала правой рукой герцогини. В течение десяти лет она была ответственной за составление графика мероприятий Кэтрин и ездила с ней и Уильямом во все официальные поездки.

Кейт Миддлтон и Ребекка Дикон

Этим летом Ребекка оставила должность и сейчас занимается собственной компанией, специализирующейся на PR. Расстались Дикон и герцогиня не просто в хороших отношениях: осенью на специальной церемонии во дворце принц Уильям вручил Ребекке Королевский викторианский орден в знак признательности за ее многолетнюю работу и преданность.

Наташа Арчер

Еще одна из помощниц Кейт, тоже вошедшая в "круг доверия", — Наташа Арчер, личный ассистент герцогини и ее стилист. Девушка отвечает за все наряды Кэтрин, путешествуя с ней по миру. То, что отношения между ними доверительные, говорит хотя бы тот факт, что Наташа вместе с Ребеккой Дикон одними из первых навещали Кейт после первых и вторых родов.


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Добавлено: 14 апр 2018 в 21:17, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: spletnik

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