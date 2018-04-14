«Ак Барс» обыграл ЦСКА в финале Кубка Гагарина

Первая финальная игра Кубка Гагарина — с участием хоккейных клубов ЦСКА и «Ак Барса» — закончилась в пользу казанской команды, которая обыграла армейцев со счетом 2:1, передает РБК.

Две шайбы от «Ак Барса» забросил Станислав Галиев на 8-й и 48-й минутах, одну от ЦСКА — Валерий на 33-й минуте.

Армейцы рассчитывали снять вратаря на последней минуте и таким образом получить преимущество, но из-за нарушения численного состава заработали удаление, поэтому им не хватило времени на последний штурм.

Следующий матч финала Кубка Гагарина пройдет в Казани в понедельник, 16 апреля, в 19:00. «Ак Барс» завоевывал награду этого турнира дважды — в 2009 и 2010 годах (это были два первых розыгрыша в истории Кубка). ЦСКА ни разу не побеждал в плей-офф, его лучший результа — это попадание в финал в 2016 году.