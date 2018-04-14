Боевики «Айдара» подорвались на минах, пытаясь прорваться в ЛНР

Украинские оккупанты подорвались на минах при попытке прорыва через линию соприкосновения в районе села Сокольники Славяносербского района.

Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп противника на территорию ЛНР носят согласованный, заранее спланированный характер и проводятся с нескольких направлений. Так, сегодня после первой неудачной попытки ВСУ прорыва наших позиций в районе населенного пункта Желобок вторая диверсионная группа противника в количестве 14 человек из состава карателей „Айдара” совершила очередную безумную попытку прорыва наших позиций в районе населенного пункта Сокольники», — рассказал он.

«Сразу же после начала так называемого наступления группа боевиков не только себя выдала, но и понесла значительные потери, наткнувшись на установленные грамотными специалистами Народной милиции ЛНР мины. В результате понесенных потерь — четыре убитыми и до пяти человек ранеными — группа украинских преступников открыла панический беспорядочный огонь из стрелкового оружия в направлении наших позиций», — добавил Марочко.

Представитель оборонного ведомства Республики отметил, что «в ходе завязавшегося боя с подразделением Народной милиции ЛНР противник в спешном порядке, по-трусливому, как учили американские инструкторы, вернулся на свои позиции».

Как ранее сообщала «Русская Весна», Народная милиция пресекла попытку прорыва диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) киевских оккупантов через линию соприкосновения у села Желобок Славяносербского района.