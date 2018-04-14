Боевики возобновили минометные обстрелы Дамаска, есть жертвы

Центр по примирению враждующий сторон в Сирии сообщил о возобновлении обстрелов боевиками Дамаска и его пригородов с пятницы.

Отмечается, что в результате обстрелов уже есть жертвы.

Напомним, 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по объектам правительственной инфраструктуры на территории САР. Такое решение коалиция приняла после якобы химатаки в сирийской Думе. При этом Запад решил не дожидаться заключения экспертизы ОЗХО, ссылаясь в своих обвинениях лишь на информацию из СМИ и соцсетей.