Богдан Астанин победил в соревнованиях по киберфутболу ТОП32 Xbox

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Богдан Астанин стал победителем закрытых отборочных соревнований чемпионата РФПЛ по киберфутболу - ТОП32 Xbox, сообщает пресс-служба организаторов турнира.

Соревнования прошли в пятницу. Сильнейшие российские игроки сразились в FIFA18 на платформе Xbox за право продолжить выступление на eFOOTBALL RFPL CHAMPIONSHIP.

В финале ТОП32 Xbox встретились Кирилл Ординарцев, представлявший "Оренбург" в прошлых турнирах РФПЛ, и Богдан Астанин, который также принимал участие в чемпионате РФПЛ по киберфутболу. После трех напряженных матчей определился первый победитель отборочных соревнований – им стал Астанин. Теперь он примет участие в финальной части турнира eFOOTBALL RFPL CHAMPIONSHIP вместе с 16 игроками клубов РФПЛ.

Еще три победителя отборочных соревнований станут известны в ближайшее время.

В эту субботу стартует очередной этап чемпионата РФПЛ по киберфутболу - открытые отборочные на Xbox.