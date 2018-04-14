Более 60% опрошенных россиян поддержали отставку Тулеева

Отставку Амана Тулеева с поста губернатора Кемеровской области после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» одобряют 61% россиян, опрошенных фондом «Общественное мнение». Не одобряют такой шаг 21% опрошенных, еще 17% затруднились с ответом на вопрос, сообщает РИА Новости.

Опрос проводился с 7 по 8 апреля среди 1,5 тысячи респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Главным событием недели со 2 по 7 апреля респонденты фонда назвали информацию о пожаре в кемеровском ТЦ (48%). Далее идет отравление Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери (12%) и высылка российских дипломатов из западных стран (5%).

Согласно опросу, данные которого приводит РИА Новости, 67% респондентов следили за событиями, связанными с пожаром в «Зимней вишне», но старались не вникать в детали. Еще 27% избегали узнавать подробности, 5% не следили за пожаром, а 1% опрошенных отметили, что ничего не знают о возгорании.

Из тех, кто знает о пожаре в Кемерово, 56% заявили, что доверяют официальным данным о числе погибших, 34% рассказали, что не доверяют, еще 10% затруднились с ответом.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. Тогда погибли 64 человека, из них 41 ребенок. Десятки людей оказались в больнице.

Тулеев подал в отставку 1 апреля, но спустя 10 дней был назначен главой областного парламента.