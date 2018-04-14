Более 600 человек посетили акцию «День призывника» в Альметьевске

В Альметьевске (Татарстан) прошла патриотическая акция «День призывника», в которой приняли участие более 600 человек.

На мероприятии присутствовали глава Альметьевского района Айрат Хайруллин, военный комиссар региона Сергей Погодин, ветераны военной службы, юнармейцы, призывники и их родители. Для них были организованны тематические выставки и концертная программа.

В этот день более 15 мальчишек и девчонок стали участниками Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

«В участниках данного мероприятия мы видим новое поколение патриотов России. Сегодняшний «День призывника» надолго отложится в сердцах и мыслях его участников яркими воспоминаниями», — сказал военный комиссар Республики Татарстан Сергей Погодин.

В ходе мероприятия также была организована передача медали «За отвагу» дочери рядового Ахмеда Вафича Мулюкова, который погиб в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в 1943 году и не смог получить награду.