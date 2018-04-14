Брифинг начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ по ситуации в Сирии

14 апреля в период с 3:42 до 5:10 (московского времени) по военным и гражданским объектам Сирийской Арабской Республики воздушными и морскими носителями США и их союзниками нанесен ракетный удар.

Российскими системами противовоздушной обороны на базах Хмеймим и Тартус своевременно выявлялись и контролировались все пуски ракет как морских, так и воздушных носителей США и Великобритании. Анонсированное участие французской авиации не зафиксировано.

Задействовались самолеты военно-воздушных сил США В-1B, F-15, F-16, а также самолеты ВВС Великобритании «Торнадо» над акваторией Средиземного моря, корабли американских военно-морских сил «Лабун» и «Монтерей» из акватории Красного моря.

Стратегические бомбардировщики В-1В заходили на объекты ударов над сирийской территорией в районе ЭТ-ТАНФ, незаконно удерживаемом США.

Ракетно-бомбовому удару подвергся ряд сирийских военных аэродромов, промышленных и научно-исследовательских объектов. По предварительным данным, жертв среди мирного населения и военнослужащих сирийской армии нет. Сведения будут уточняться и доводиться до общественности.

По имеющейся информации, всего было применено 103 крылатые ракеты, в том числе морского базирования «Томагавк», а также управляемые авиабомбы GBU-38 с самолетов В-1В, самолеты F-15, F-16 применили ракеты «воздух-земля».

Самолетами «Торнадо» британских ВВС выпущено восемь ракет «Scalp EG».

Сирийскими средствами противовоздушной обороны, основу которых составляют комплексы противовоздушной обороны (ПВО) советского производства, успешно отражены удары авиационных и морских средств поражения.

Перехвачена 71 крылатая ракета. В отражении ракетного удара были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, «Бук», «Квадрат» и «Оса». Это свидетельствует о высокой эффективности находящегося у Сирии вооружения и отличной выучке сирийских военнослужащих, подготовленных нашими специалистами.

За последние полтора года Россия полностью восстановила систем противовоздушной обороны Сирии и продолжает ее совершенствовать.

Хотел бы заметить, что несколько лет назад, учитывая настоятельную просьбу некоторых наших западных партнеров, мы отказались от поставок в Сирию зенитных ракетных систем С-300. С учетом произошедшего считаем возможным вернуться к рассмотрению этого вопроса — и не только в отношении Сирии, но и других государств.

Целями удара были, в том числе, и авиационные базы сирийских ВВС. Данные объективного контроля говорят о следующем:

- по аэродрому Дювали в ударе были задействованы четыре ракеты — все сбиты;

- по аэродрому Думеир — 12 ракет, все сбиты;

- по аэродрому Блэи — 18 ракет, все сбиты;

- по аэродрому Шайрат — 12 ракет, все сбиты.

Аэродромы не пострадали.

Из девяти ракет, запущенных по неиспользуемому аэродрому Меззе, пять сбито.

Из 16 ракет по аэродрому Хомс уничтожено 13. Серьезных разрушений не наблюдается.

30 ракет были задействованы в ударе по объектам в районе населенных пунктов Барз и Джарамани. Из них семь ракет сбито. Эти объекты, якобы имевшие отношение к так называемой «военной химической программе» Дамаска, частично разрушены. При этом они давно не используются, людей и оборудования на них не было.

Российские силы ПВО были переведены в боевой режим работы. Истребительная авиация осуществляет дежурство в воздухе.

Ни одна из крылатых ракет в зону российских средств ПВО не входила. Наши противовоздушные комплексы не применялись.

Считаем, что данный удар — не ответ на мнимую химическую атаку, а реакция на успехи сирийских вооруженных сил в борьбе по освобождению своей территории от международного терроризма.

При этом удар нанесен именно в тот день, когда в Дамаске должна приступить к работе специальная миссия ОЗХО по расследованию инцидента в городе Дума, где якобы было применено химическое оружие.

Хочу особо обратить ваше внимание, что никаких объектов по производству химического оружия в Сирии нет, что было зафиксировано Организацией по запрещению химического оружия.

Этот факт американской агрессии свидетельствует о незаинтересованности США в объективности проводимого расследования, стремлении сорвать процесс мирного урегулирования в Сирии и дестабилизировать обстановку в Ближневосточном регионе и не имеет ничего общего с заявленными целями по борьбе с международным терроризмом.

В настоящее время обстановка в Дамаске и других населенных пунктах Сирии нами оценивается как спокойная.

Мы внимательно отслеживаем складывающуюся там ситуацию.