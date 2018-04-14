Бритни Спирс и ее бойфренд Сэм Асгари показали страстный танец в соцсети: видео

Сэм Асгари и Бритни Спирс

36-летняя Бритни Спирс уже больше года встречается с Сэмом Асгари и выглядит довольной и счастливой. На прошлой неделе бойфренд признался ей в любви на странице в соцсети, а теперь выразил свои чувства… в танце. Он и поп-звезда поделились в Instagram видеороликом, показав, как танцевали вдвоем.

Посмотрите, что она заставляет меня делать, – подписал видео Сэм.

Сэм Асгари и Бритни Спирс

В кадре он кружит и поднимает Бритни над головой, демонстрируя силу и нежность. Спирс, стоит отметить, тоже находится в отличной физической форме. Летом певица отправится в большой гастрольный тур, который продлится почти два месяца. Судя по видео танца с Сэмом, она уже готова к шоу на сцене.

Сэм Асгари

Отношения пары складываются наилучшим образом: инсайдеры утверждают, что Бритни хочет стать мамой в третий раз. А пока это не произошло, она и все ее родные окружают заботой нового члена семьи – новорожденную дочь Джейми Линн Спирс.

Бритни Спирс