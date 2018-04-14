Брошенный боевик ВСУ полз к своим, но истёк кровью: сводка о военной ситуации в ДНР за 13—14 апреля

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.

Обстановка на линии боевого соприкосновения остается напряженной.

За минувшие сутки на Донецком направлении украинские оккупационные силы обстреляли районы пяти населенных пунктов. Враг выпустил двадцать четыре мины из минометов различного калибра, а также вел обстрелы из гранатометов и стрелкового оружия.

На Горловском направлении варварскому обстрелу подверглись три населенных пункта, во время обстрела применялись БМП, зенитные установки и стрелковое вооружение.

На Мариупольском направлении враг обстрелял четыре населенных пункта и выпустил двадцать восемь мин из минометов калибром 120 мм, а также применял различные виды гранатометов и стрелкового оружия. Всего за сутки украинские бандформирования нарушили перемирие девятнадцать раз.

В ходе предварительно проведенного осмотра места обнаружения тела убитого диверсанта 24-й бригады Майбороды установлено, что на момент, когда погибшего бросили его побратимы, он был еще живой и в сознании.

Данные выводы сделаны на основе кровавых следов, тянущихся от места ранения до места его обнаружения. Боевик полз в сторону своих позиций. Но украинские оккупанты проводили непрекращающиеся обстрелы этого района, что не позволило эвакуировать раненого.

По предварительным результатам обследования в морге, Майборода умер именно позавчера. Возможно, если бы нам удалось его вытащить, то он остался бы жить. Он просто истек кровью. Мы не исключаем, что постоянные обстрелы этого района со стороны «ВСУ» проводились именно с целью скрыть гибель своего бывшего товарища.

Нам стали известны результаты прошедшего на этой неделе в Киеве форума по безопасности, на котором присутствовали зам. генсека НАТО и замминистра обороны США, а также представители 35 иностранных государств.

Так, основной канвой форума были оценки Киева об отсутствии реальной перспективы решения конфликта на юго-востоке Украины дипломатическим путем.

И как мы видим, эти выводы форума подняли самооценку Порошенко, который незамедлительно заявил, что 30 апреля т.н. «АТО» будет окончательно переформирована в «операцию оккупационных сил» (ООС).

Таким образом, мы ожидаем усиление огневого воздействия на нашу Республику в начале мая и попыток захвата части нашей территории. Однако, хотелось бы напомнить нашему противнику, что 4 года назад вы уже пытались захватить эту землю и дрались тогда с мирными женщинами и детьми, а также мужчинами, еще вчера бывшими шахтерами и трактористами. Тогда это закончилось тысячами жертв среди мирного населения и десятками тысяч ваших погибших боевиков.

Сейчас вам противостоит уже профессиональная армия Донецкой Народной Республики! Придете к нам с оружием — ваши жертвы увеличатся в разы!