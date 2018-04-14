Чистый город – прекрасное настроение

Москва – не только столица России, но и самый крупный мегаполис страны. Десятки тысяч организаций, торговых точек, не говоря о количестве проживающих жителей. Поэтому понятие «чистый город» для столицы – актуальная и серьезная проблема.

Наша компания осуществляет вывоз мусора и различных отходов из трех округов города: Северо-Западного, Западного и Юго-западного. Всю основную и дополнительную информацию можно более подробно посмотреть на сайте компании Транском https://transcom-group.ru/vyvoz-musora.html. Наши функции более обширны, чем вывоз обычного (бытового) мусора. Мы оказываем услуги по вывозу технических отходов производства, крупногабаритного мусора, химических и медицинских отходов, а так же отходов повышенного класса опасности.

Вся разрешающая и нормативная документация у компании имеется в наличии. Связь с полигонами и организациями, занимающимися утилизацией имеется. Что касается объемов – мы можем вывезти любые объемы мусора и отходов по предварительной договоренности. Заявки на наши услуги могут быть одноразовыми, а можно установить долгосрочное и постоянное сотрудничество на договорной основе. Сроки и время вывоза так же может дополнительно оговариваться. Режим работы - круглосуточный, невзирая на праздники и выходные дни. Важным моментом в нашей работе является использование GPRS-навигации. Т.е. мы отслеживаем всех водителей, находящихся на линии.

Нашими клиентами являются крупные организации и предприятия столицы. Отзывы о работе Транском можно прочитать на страницах сайта.

Чтобы заключить договор с компанией, вы должны определиться с периодичностью и объемами вывозимого мусора и отходов, его категорией и подать заявку. После рассмотрения представитель компании свяжется с вами и обговорит необходимые детали, на основании которых и будет составлен договор. Способ оплаты и предоставление мусорных контейнеров обговаривается дополнительно.

Оставить заявку вы можете по средствам электронной почты или по указанным на сайте телефонам. Все вопросы такого рода рассматриваются в кратчайший срок.

Важным моментом является выдача талонов по утилизации мусора, которые представляются вами в соответствующие учреждения. Это касается обычно вредных и опасных отходов.

Не пускайте вопрос утилизации мусорных отходов на самотек, - доверьтесь профессионалам.