Члены Шведской академии ушли в отставку из-за утечки данных о лауреатах

Из Шведской академии, присуждающей Нобелевские премии по литературе, вышли еще два члена — постоянный секретарь Сара Даниус и поэтесса Катарина Фростенсон, передает DW.

Из 18 членов осталось 11 при необходимом кворуме в 12 человек.

Причиной стал скандал, разразившийся из-за мужа Фростенсон — фотографа и режиссера Жана-Клода Арно.

В ноябре 2017 года газета Dagens Nyheter сообщила, что 20 женщин обвиняют Арно в сексуальных домогательствах.

Из дальнейших расследований выяснилось, что Арно раскрывал имена будущих лауреатов Нобелевской премии посторонним и сообщал, кто станет новым членом Шведской академии.

Сам он все обвинения в свой адрес отрицает.