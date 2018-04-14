ЦСКА пристыдил Reuters за клевету на болельщиков

Пресс-служба ЦСКА назвало клеветой сообщение агентства Reuters «о якобы звучавших на матче Лиги Европы ПФК ЦСКА — "Арсенал" расистских кричалках в адрес темнокожих игроков лондонской команды».

В заявлении пресс-службы отмечается, что информагентство основывалось исключительно на рассказе собственного фотографа — тогда как представители УЕФА и самого «Арсенала» остались довольны организацией матча, а последние даже поблагодарили хозяев за прием.

«Руководство ПФК ЦСКА, игроки и тренеры команды, а также многочисленные болельщики армейского клуба возмущены клеветническим заявлением фотографа агентства Reuters. В этой связи мы расцениваем подобную информацию как дешевую провокацию, за которую профессиональному журналисту, если он таковым себя считает, должно быть стыдно», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее опровержение по тому же поводу выпустила инициативная группа фанатов ЦСКА, заверив, что болельщики российского футбольного клуба не скандировали расистские кричалки в адрес темнокожих игроков команды соперника.

«По крайней мере 11 человек из нашей группы располагались в различных секторах, в том числе на фанатской трибуне. Мы первыми сообщим о любом инциденте с проявлением расизма в России, но в данном случае можем заверить, что эти новости — абсолютная ложь. Мы разговаривали с несколькими английскими журналистами после игры, никто не слышал оскорблений», — заявили фанаты ЦСКА, назвав сообщившего о расизме репортера «отвратительным клоуном».

Игра ЦСКА с «Арсеналом» в рамках четвертьфинального этапа Лиги Европы состоялась в Москве 11 апреля и завершилась вничью — 2:2. По итогам двух встреч (домашний матч «Арсенал» выиграл с преимуществом в три гола) победа осталась за англичанами.

УЕФА 13 апреля начал расследовать дисциплинарное дело в адрес московского футбольного клуба, поскольку инспектор матча уличил его болельщиков в использовании пиротехники, блокировании некоторых лестниц на стадионе и выбрасывании предметов на поле. Разбирательство по делу состоится 31 мая. Фактов проявления расизма инспектор УЕФА не зафиксировал.