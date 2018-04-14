Дания признала невозможность блокировки «Северного потока — 2»

Премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен признал, что у его страны нет правовых возможностей для блокировки проекта строительства газопровода «Северный поток — 2», сообщает телеканал TV2.

С таким заявлением Расмуссен выступил по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель. Напомним, Германия выдала все необходимые для строительства «Северного потока — 2» разрешения, так же поступила Финляндия.

Вместе с тем датский премьер подчеркнул, что Копенгаген располагает возможностями для того, чтобы замедлить реализацию проекта. При этом окончательное решение по выдаче разрешений на строительство «Северного потока — 2» в датской морской зоне в Балтийском море власти государства еще не приняли.

Ангела Меркель, в свою очередь, после переговоров с Расмуссеном повторила свою позицию: Украина должна продолжить участие в транзите газа, несмотря на строительство нового газопровода в обход ее территории. Незадолго до этого канцлер Германии признала, что на реализации проекта сказываются политические факторы.