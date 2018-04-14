Экс-вокалист Deep Purple слег с инфарктом в Минске

Британский музыкант Джо Линн Тернер — бывший вокалист культовой рок-группы Deep Purple — вечером 13 апреля был госпитализирован в минскую больницу скорой медицинской помощи (БСМП) с инфарктом миокарда, передает ТАСС.

«Сейчас состояние пациента стабильно, лечение проводится всеми возможными современными методами», — сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения Белоруссии Юлия Бородун, добавив, что Тернер останется в клинике под наблюдением врачей.

Джозеф Артур Марк Линквито (это настоящее имя музыканта) женат на гражданке Белоруссии Майе Козыревой и переехал на ПМЖ в республику в 2015 году.

В Deep Purple музыкант вошел в 1989 году, придя туда на замену Иэну Гиллану, и выступал с группой до 1992 года, после чего покинул коллектив ради собственных проектов.