Эксперты назвали продукты, продлевающие молодость

Качественный уход, здоровый образ жизни, генетика и правильный питьевой режим способствуют продлению молодости и поддержанию кожи в хорошей форме.

Однако, есть определенные продукты питания, которым под силу сократить количество морщин, сделать кожу чистой, сияющей и защитить ее от преждевременного старения. Эксперты отмечают, что употребляя данные продукты можно продлить молодость:

Авокадо

Авокадо содержит ненасыщенные жиры в особой форме, благодаря которой они с легкостью проникают в клеточные мембраны, защищая их ДНК от агрессивного влияния окружающей среды. Как результат, кожа становится более упругой и приобретает красивое сияние. Добавляй авокадо в салаты, роллы и просто клади сверху на утренний тост — это не только вкусно, но еще и очень полезно.

Тыквенные семечки

Этому, довольно бюджетному в наших широтах продукту, под силу уменьшить количество морщин и даже сгладить шрамы пост акне — все благодаря высокому содержанию цинка, серы, витамина Е и кислот Омега-3. Если есть их регулярно, хотя бы два-три раза в неделю, ты повысишь скорость восстановления, регенерации кожи — воспаления и прыщики станут заживать намного быстрее. Важный момент: есть их нужно сырыми, а не поджаренными, как мы привыкли — термическая обработка разрушает ненасыщенные жирные кислоты.

Жирные сорта рыбы

Омега-3, которые содержатся в жирной морской рыбе, имеют свойство притягивать и удерживать влагу в клетках кожи, что, в последствии, может помочь разгладить мелкие и мимические морщинки. Полезна рыба и для тех, кто активно борется с растяжками и целлюлитом — благодаря тем же ненасыщенным жирным кислотам она повышает упругость кожи и регулирует жировой обмен в организме.

Мидии

В этих морепродуктах много селена, который положительно влияет на синтез эластина в эпидермисе, то есть улучшает тургор кожи и хорошо уплотняет ее. Помимо довольно недешевых мидий и устриц, ищи селен в бразильских орехах, консервированном тунце, нежирном твороге и индейке.

Бобовые

Коллагеновые волокна кожи состоят из аминокислот, входящих в белковые продукты. Эти волокна обеспечивают нам четкий овал лица и защищают кожу от возрастного провисания, поэтому важно употреблять пищу с высоким содержанием протеина. Налегай на яйца, птицу, постное мясо, тофу и всевозможные бобовые — фасоль, чечевицу, нут.

Домашние помидоры

Выращенные без использования химикатов, помидоры обладают мощной клеточной защитой, аналогичной SPF-фактору. Вещество ликопен в их составе активизирует защитные механизмы в эпидермисе, которые, в свою очередь, минимизируют вредное влияние UVA и UVB-излучения.

Витамины С и Е

Витамин С играет важную роль в способности кожи восстанавливаться и обновляться самостоятельно, ищи его в шпинате, сладком перце, брокколи, клубнике, папайе и апельсинах. Кстати, в папайе содержится еще и витамин Е, который по праву считается одним из главных защитников молодости кожи. Добавь в свой рацион оливковое масло, миндальные орехи и киви — эти продукты помогут коже противостоять агрессивному воздействию свободных радикалов.