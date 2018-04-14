Эксперты ОЗХО прибыли расследовать химатаку в Думе

Комиссия экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прибыла в Дамаск, где намерена приступить к расследованию сообщений о предполагаемой химатаке в районе города Дума.

«Команда миссии ОЗХО прибыла в Дамаск, чтобы начать свою работу», — сообщила организация в своем твиттере.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что атака США, Великобритании и Франции по сирийским объектам определенно связана с прибытием экспертов и является циничным игнорированием позиции ОЗХО.

«Всем понятно, что это произошло за день до того, как инспекторы ОЗХО, уже прибывшие в Бейрут, должны были выдвинуться в точку происшествия, чтобы там убедиться в наличии или отсутствии свидетельств применения химоружия», — пояснил свою точку зрения Лавров.