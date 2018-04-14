«Это Путин запустил «Новичок»: В Канаде сняли необычное природное явление (ВИДЕО)

В Канаде, в небольшом городке Ливитта провинции Альберта, утром 30 марта местные жители сняли на видео необычное природное явление.

«Это очень редкое погодное явление напоминает сцену из фильма о конце света, так как огромная масса низко идущих облаков проносится по земле подобно волне цунами», — говорится в описании ролика.

Также отмечается, что в течение нескольких минут необычное образование облаков вызвало бурный снегопад на несколько часов, в результате которого выпало несколько сантиметров снега, отмечая очень холодное начало весны в Канаде.

Видео стало популярным в Сети, а один из пользователей написал забавный комментарий: «Это Путин запустил «Новичок».