"Филадельфия" сравняла счет в серии плей-офф НХЛ с "Питтсбургом"

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Хоккеисты "Филадельфии Флайерз" нанесли поражение "Питтсбург Пингвинз" во втором матче серии 1/8 финала плей-офф НХЛ.

Встреча, состоявшаяся в пятницу в Питтсбурге, завершилась со счетом 5:1 (1:0, 1:0, 3:1) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Шейн Гостисбеер (20-я минута), Шон Кутюрье (21-я), Трэвис Конекны (42-я), Нолан Патрик (46-я) и Эндрю Макдональд (60-я). У "пингвинов" отличился Патрик Хёрнквист (46-я). Российский защитник "Флайерз" Иван Проворов отметился двумя результативными передачами и был признан третьей звездой матча.

Счет в серии до четырех побед стал равным – 1-1. Следующий матч противостояния пройдет в воскресенье в Филадельфии.

"Виннипег Джетс" в пятницу на своем льду победил "Миннесоту Уайлд" - 4:1 (0:0, 1:0, 3:1). У победителей отличились Тайлер Майерс (29-я), Пол Штястны (48-я), Эндрю Копп (50-я) и Патрик Лайне (58-я). Гости ответили шайбой Зака Паризе (60-я). Счет в серии стал 2-0.