Франция обнародовала доклад о предполагаемом применении химоружия в Сирии

Франция обнародовала доклад о предполагаемом применении химического оружия в сирийском городе Дума. Документ опубликован на сайте МИД Франции.

«Несколько смертоносных химических атак произошли в городе Дума в конце дня субботы, 7 апреля 2018 года, и мы оцениваем с высокой степенью уверенности, что они были выполнены сирийским режимом», – сказано в докладе.

В документе сообщается о «массивном наплыве вечером 7 апреля пациентов численностью минимум в 100 человек с проявлениями симптомов поражения химическими веществами в медицинские центры Восточной Гуты».

«В общей сложности десятки людей, минимум 40 человек, согласно нескольким источникам, могли погибнуть от поражения химическим веществом. Сведения, собранные Францией и ее союзниками, образуют достаточный массив доказательств, чтобы обозначить виновность сирийского режима в химических атаках 7 апреля», – утверждают во французском МИД.

Ранее постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр выступил с утверждением, что в Сирии 7 апреля с согласия или при поддержке РФ была совершена химическая атака.

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