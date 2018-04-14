Франция обвинила Сирию в секретном производстве химоружия

Минобороны Франции обнародовало доклад о применении химического оружия в Сирии, в котором говорится, что сирийская программа по разработке этого вида вооружений якобы продолжает действовать и после 2013 года, когда Дамаск присоединился к Конвенции о его запрещении.

«Документ составлен на основе открытой информации и рассекреченных данных французских спецслужб и датирован 14 апреля 2018 года», — передает РБК.

Специалисты французского силового ведомства утверждают, что проведенный экспертами анализ «свидетельств применения химоружия в сирийском городе Дума 7 апреля» показал отсутствие в них признаков монтажа и других видов подтасовки.

«Анализ обстановки показывает, что с высокой степенью вероятности химическое оружие применили правительственные силы Сирии», — говорится в докладе.

В свою очередь министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил об использовании для атаки в сирийском городе Думе хлора и других химических агентов, пишет газета L'Observateur.

По словам министра, такой вывод был сделан на основе симптомов, зафиксированных у пострадавших. «Анализ, который мы проведем, определит все элементы», — отметил чиновник. В отчете минобороны Франции уточняется, что симптомы отравления у пострадавших были установлены по фотографиям, взятым из интернета.

Напомним, в сентябре независимая международная комиссия ООН по расследованию событий в Сирии заявила, что в Сирии 25 раз применялось химоружие в период с марта 2013 года по март 2017 года, причем 20 раз это делали правительственные силы «в основном против гражданского населения».

Российская сторона называет сообщения о химических атаках сирийских властей против мирных жителей подтасованными и инсценированными провокациями.